LEVICO TERME. La provinciale 228, la vecchia strada di Levico, resterà chiusa fino a lunedì 30 novembre 2026 nel tratto compreso tra i chilometri 6,8 e 7,4. Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 novembre ha ceduto un muro a secco e alcuni massi sono finiti sulla carreggiata.

Il Servizio Gestione strade ha effettuato un primo sopralluogo per verificare se sul versante ci siano altri massi instabili. La carreggiata non ha subito danni.

Il tratto della provinciale 228 è stato interdetto al traffico veicolare per il rischio di nuovi distacchi.

Lunedì mattina è attesa una ditta specializzata per ulteriori verifiche e, se necessario, per mettere in sicurezza il versante. La strada sarà riaperta al traffico al termine delle operazioni.