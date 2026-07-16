CAVALESE. Aveva fondato, più di 60 anni fa, la Distilleria Paolazzi a Cavalese. Ieri, Ferruccio Paolazzi, 87 anni, originario della Val di Cembra, è morto in seguito a un malore, uscendo di strada mentre era al volante della sua auto sulla 203 Agordina, a Cencenighe. Nonostante l'età avanzata, l'imprenditore stava effettuando consegne in locali e negozi del Veneto.



L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 e alcuni automobilisti hanno notato che, prima dell'uscita di strada, l'auto di Paolazzi ha sbandato improvvisamente senza un motivo apparente. Secondo i sanitari intervenuti sul posto, è probabile che l'uomo sia stato colpito da un infarto mentre era alla guida.



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