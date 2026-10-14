TRENTO. Comprare o affittare casa in Trentino costa sempre di più. Nel terzo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni in vendita sono aumentati del 10,5% in provincia di Trento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i canoni di locazione hanno registrato un incremento del 14%. È quanto emerge dall’Osservatorio trimestrale di Immobiliare.it Insights, che fotografa un mercato immobiliare caratterizzato da prezzi in crescita e da una domanda sempre più sostenuta.

Nel Comune di Trento i prezzi delle abitazioni in vendita sono saliti del 4,4%, superando mediamente i 3.500 euro al metro quadrato. Nel resto della provincia il valore medio si attesta a 2.776 euro al metro quadrato. Cresce anche la pressione della domanda, misurata attraverso il numero medio di contatti per annuncio: +15,4% nel capoluogo e +22,5% a livello provinciale. Parallelamente diminuisce l’offerta di immobili disponibili, con una contrazione del 16% nel Comune di Trento.

Ancora più marcati i rincari nel mercato degli affitti. In provincia i canoni aumentano del 14% su base annua, raggiungendo una media di 11,8 euro al metro quadrato. Nel capoluogo il costo sale a 13,1 euro al metro quadrato. La pressione della domanda registra un’impennata del 30,2% a Trento città, mentre a livello provinciale l’incremento si ferma al 5,8%. Numeri che confermano una crescente competizione tra chi cerca un’abitazione in locazione.

Particolarmente significativa la differenza nell’offerta di case in affitto: nel Comune di Trento gli annunci disponibili diminuiscono del 19,3%, mentre nel complesso della provincia aumentano del 18,9%. Secondo i dati diffusi da Immobiliare.it Insights, il mercato residenziale trentino continua dunque a registrare rincari importanti, con una pressione particolarmente elevata nel capoluogo, dove la disponibilità di abitazioni si riduce proprio mentre cresce il numero di potenziali interessati.