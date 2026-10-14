TRENTO. Il tema delle case a prezzi accessibili arriva alla Camera dei deputati con il contributo dei Comuni trentini. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL) sarà ascoltato mercoledì 21 ottobre dalla Commissione Politiche dell’Unione europea, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento europeo che punta a salvaguardare la disponibilità di alloggi e la loro accessibilità economica. Il Consiglio, riunito oggi sotto la presidenza di Michele Cereghini, ha discusso i contenuti del documento da presentare alla Commissione parlamentare, che sta verificando il rispetto del principio di sussidiarietà. Relatrice del provvedimento è la deputata Alessia Ambrosi.

Nella stessa seduta il CAL ha approvato un protocollo triennale di collaborazione con il BIC del Sociale, associazione con sede a Rovereto, per promuovere il volontariato, l’innovazione sociale e il coinvolgimento delle imprese. L’intesa, sottoscritta anche dalla Provincia e dai Comuni di Trento e Rovereto, punta a sviluppare nuove forme di collaborazione tra istituzioni, Terzo settore e mondo produttivo, con particolare attenzione al volontariato d’impresa e alla sostenibilità.

Il protocollo ha carattere sperimentale e non comporta oneri finanziari automatici per le amministrazioni coinvolte. Sono previsti incontri indicativamente ogni quattro mesi per individuare progetti e iniziative sul territorio. L’assessore del CAL Alberto Scerbo ha sottolineato il ruolo delle Comunità di valle nel favorire nuove alleanze per lo sviluppo del welfare locale. Sostegno all’iniziativa è arrivato anche dal sindaco di Trento Franco Ianeselli e dalla sindaca di Rovereto Giulia Robol, che hanno evidenziato le opportunità di collaborazione tra imprese e organizzazioni sociali.

Infine, il Consiglio delle autonomie locali ha nominato Alessandro Santuari, sindaco di Baselga di Piné, quale proprio rappresentante nel Tavolo appalti istituito presso la Provincia autonoma di Trento. La designazione completa le decisioni assunte durante la seduta, dedicata ai temi dell’abitare, del volontariato e della collaborazione tra amministrazioni pubbliche.