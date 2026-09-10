TRENTO. Comprare o affittare casa a Trento diventa sempre più costoso. Nel primo semestre del 2026 i prezzi degli immobili in vendita sono aumentati del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre i canoni di locazione sono cresciuti del 5,4%. Per acquistare un'abitazione servono ormai in media 3.480 euro al metro quadro, mentre per affittarla il costo medio raggiunge i 13,1 euro al metro quadro.

A complicare ulteriormente la ricerca di una casa è la diminuzione degli immobili disponibili. Secondo il Market Monitor di Immobiliare.it Insights, nei primi sei mesi dell'anno l'offerta di abitazioni in vendita è scesa del 15,3%, mentre la pressione della domanda, misurata attraverso i contatti medi per annuncio, è aumentata del 19%. Sul fronte delle locazioni lo stock disponibile è diminuito del 4%, a fronte di una domanda cresciuta del 13,4%.

Il risultato è un mercato particolarmente difficile soprattutto per chi dispone di un solo reddito. A Trento un single con uno stipendio medio può permettersi appena l'1,9% delle case proposte in vendita. Poco più ampia la scelta nell'affitto, dove la quota degli immobili economicamente accessibili raggiunge comunque appena il 6,9%.

Con due redditi la situazione migliora sensibilmente: diventa accessibile il 27,3% delle abitazioni in vendita e il 68,7% di quelle in affitto. Ma anche per queste famiglie il quadro è peggiorato rispetto al primo semestre del 2025: l'accessibilità è diminuita di 1,2 punti percentuali nelle vendite e di 5 punti nelle locazioni.

E i rincari potrebbero continuare. Le previsioni per la prima metà del 2027 indicano un'ulteriore crescita dei prezzi del 5,5% nelle compravendite e del 6,7% negli affitti. Trento si prepara dunque a restare tra i mercati immobiliari locali più costosi d'Italia, con una domanda in crescita e un'offerta che continua a restringersi.