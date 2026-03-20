TRENTO. Saranno due, nel corso del 2026, le finestre temporali per presentare domanda di assegnazione degli alloggi a canone sostenibile. La prima andrà dal 27 aprile al 27 maggio, la seconda dal 26 ottobre al 26 novembre. A fissare il calendario è stata la Giunta provinciale nella seduta di oggi.

“Si tratta di una misura importante del nostro sistema di politiche abitative”, ha spiegato l’assessore Simone Marchiori, sottolineando che rispetto alla precedente finestra l’obiettivo è mettere a disposizione un numero più alto di appartamenti, così da offrire risposte più concrete al bisogno abitativo presente sul territorio.

Gli alloggi a canone sostenibile sono appartamenti di proprietà, o comunque nella disponibilità, di ITEA S.p.A., concessi in locazione a canone calmierato a nuclei familiari che possiedono i requisiti previsti e si trovano in condizioni di difficoltà economica o di disagio abitativo. Anche per il 2026 la procedura si svolgerà esclusivamente online.

Le domande dovranno infatti essere presentate attraverso il portale “Stanza del cittadino”, disponibile sui siti delle Comunità di Valle e del Territorio Val d’Adige tramite il Comune di Trento. Prima dell’invio sarà possibile consultare le caratteristiche degli alloggi disponibili, compreso il numero minimo e massimo di componenti del nucleo familiare ammessi per ciascun appartamento. In assenza di soluzioni adatte, si potrà compilare anche la segnalazione del bisogno abitativo. Per accedere alla domanda resta indispensabile l’attestazione Icef del nucleo familiare.