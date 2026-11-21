TRENTO. In Trentino-Alto Adige sono 53.490 le famiglie in condizioni di povertà energetica, per un totale di 119.100 persone che incontrano difficoltà nel sostenere le spese per il riscaldamento e l'energia elettrica. Un'emergenza che riguarda l'11% dei nuclei familiari della regione, una percentuale superiore alla media nazionale del 9,1%. È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio studi della Cgia, elaborata sulla base dei dati Istat e dell'Osservatorio italiano sulla povertà energetica relativi al 2024.

Il dato colloca il Trentino-Alto Adige al settimo posto in Italia nella graduatoria delle regioni maggiormente esposte al fenomeno. Una posizione particolarmente significativa se confrontata con quella delle altre regioni del Nordest: in Veneto l'incidenza si ferma al 6,5%, mentre in Friuli Venezia Giulia scende al 5,5%. La situazione regionale risulta dunque sensibilmente più critica rispetto a quella dei territori confinanti.

A rendere ancora più pesante il quadro sono i rincari delle bollette nel corso 2026. Secondo le stime della Cgia, la spesa complessiva delle famiglie del Trentino-Alto Adige per luce e gas passerà dai 638 milioni di euro del 2025 ai 779 milioni del 2026. Si tratta di 141 milioni di euro in più, con un incremento del 22,2% in un solo anno. Un aumento che rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà economiche dei nuclei già vulnerabili.

La povertà energetica non riguarda soltanto chi non riesce a pagare le bollette. Comprende anche le famiglie costrette a limitare il riscaldamento durante l'inverno, a rinunciare a consumi essenziali o a vivere in abitazioni scarsamente isolate per contenere le spese. Tra le categorie più esposte figurano anziani soli, famiglie numerose e nuclei con redditi instabili.

Il confronto nazionale conferma la particolare esposizione del Trentino-Alto Adige. In tutta Italia sono circa 2,4 milioni le famiglie in povertà energetica, pari a oltre 5,3 milioni di persone. Per il 2026 la Cgia stima un aumento della spesa energetica delle famiglie italiane di 9,8 miliardi di euro, con rincari del 21,3% per l'elettricità e del 23,2% per il gas. Per la Cgia, una possibile risposta ai rincari sarebbe la reintroduzione a livello europeo di un tetto al prezzo del gas.