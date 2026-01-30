TRENTO. Pasqua, quest’anno, cade il 5 aprile, di conseguenza, pur non essendo “altissima”, il periodo di Carnevale che la precede si sviluppa prevalentemente tutto nel mese di febbraio. In qualche località, come in Valle di Fassa, feste e sfilate tradizionali sono già iniziate; di conseguenza, ecco qui un lungo elenco di località, date ed eventi, organizzati da Comitati, Pro Loco e tantissimi volontari, nelle valli e nei paesi del Trentino, città capoluogo compresa.

Carnevale Tradizionale di Cinte Tesino, piazzale caserma Vigili del Fuoco, 31 gennaio, dalle 12.30.

Carnevale Tradizionale di Cinte Tesino, con premiazione delle mascherine più originali e pomeriggio in musica. Festa di Sant'Agata, frazione Tomaselli di Strigno - Castel Ivano.

Festa di Sant'Agata, il 31 gennaio ed il 1° febbraio.

Musica, ballo liscio, maschere di carnevale, lotteria, stand gastronomico con i tipici grostoli. L'evento si svolgerà nel tendone riscaldato: sabato sera, dalle 20, inizio della festa e musica da ballo. Domenica a partire dalle ore 12, inizio della festa e pranzo tipico, musica e balli.

Carnevale a Borghetto, sabato 31 gennaio.

Alle ore 12, Gnocchi di malga, cibo, bevande ed accompagnamento musicale per tutta la giornata.

Carnevale a Borghetto, domenica 1 febbraio.

Dalle ore 12, Gnocchi alle sarde o al pomodoro e molto altro, sfilata delle mascherine ed estrazione della lotteria.

Carnevale a Santa Lucia, domenica 1 febbraio.

Maccheronata a cura di Circolo Ricreativo S. Lucia.

“Sbigolada Selvarota”, Selva di Levico, 8 febbraio a partire dalle ore 13.

Intrattenimento nella piazza ex scuole, con Bigoli e vin bon, musica a 360°, con i ragazzi dell'oratorio. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.

Gnocchi di Carnevale a Concei, 8 febbraio, dalle ore 12.

La Pro Loco di Concei organizza Gnocchi di Carnevale, distribuzione a partire dalle ore 12; alle ore 13.30 giochi e musica, tutti in maschera.

“Carnevale faidero”, Carnevale di Faida di Piné, il 7 e 8 febbraio.

Carnevale di Faida di Piné con cucina, musica, sfilata delle mascherine e struttura riscaldata. Programma completo: sabato 7 febbraio, ore 16, apertura festa, ore 18.30, apertura cucina con “canederlada faidera”, piatti tipici, panini e patatine, ore 20.30, musica e ballo in maschera con le fisarmoniche di Aldo e Max, all’1 chiusura festa. Domenica 8 febbraio, ore 12, apertura festa, pranzo con gnocchi al ragù e alle “sardele”, ore 14.30, “straboi” e musica con Tirok band, ore 15, gara delle mascherine, ore 19.30, estrazione lotteria e a seguire musica con Le Strade di Max, Tributo 883, ore 24, chiusura festa. Domenica pomeriggio gonfiabili con area bimbi.

Carnevale a Pilcante, domenica 8 febbraio.

Maccheronata a cura di C.A.S Pilcante.

Carnevale a Noriglio, domenica 8 febbraio.

Pasta al ragù e brodo.

Carnevale a Besenello, domenica 8 febbraio.

Pasta al ragù.

Carnevale a Porte di Trambileno, domenica 8 febbraio.

Dalle ore 11, aperitivo, a seguire maccheronata e nel pomeriggio spettacolo di magia e sfilata delle mascherine.

Carnevalandalo in piazza Dolomiti. Festeggiamo il Giovedì Grasso in piazza ad Andalo, 12 febbraio.

Basta indossare il costume ed andare divertirti nel cuore di Andalo. Ci saranno musica e balli per tutti, Baby Dance per i più piccoli, Truccabimbi per trasformarsi come si vuole, dolci tradizionali: grostoli e krafen, zucchero filato, animazione per grandi e bambini, ingresso libero.

Gnocchi di Carnevale a Bezzecca il 12 febbraio.

Gnocchi di Carnevale, è tempo di Carnevale; la Pro Loco di Bezzecca aspetta tutti in piazza per celebrare il Giovedì Grasso con una golosa distribuzione di gnocchi di Carnevale e croccanti grostoi.

Carnevale a Fontechel, giovedì 12 febbraio.

Uova sode, brodo, bigoi con le sardele e brulè.

Carnevale a Borgo Sacco, giovedì 12 febbraio.

Pasta al ragù.

Mani in pasta - Frittelle di carnevale con nonna Wilma. Castello Tesino, 13 febbraio.

Cucina del museo T-Lab, ore 17 - prenotazione obbligatoria 0461 727730. Mani in pasta - Frittelle di carnevale con nonna Wilma. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto (non pagante), portare grembiule e strofinaccio. Info e iscrizioni: Apt Valsugana Lagorai - ufficio di Castello Tesino, tel. 0461 727730.

Carnevale a Rovereto, venerdì 13 febbraio.

Gnocchi all'oratorio di Rovereto.

Krampus Primör Carnival, Scovali a Passo Rolle, il 14 febbraio, dalle ore 13.

Sulla Ski Area Passo Rolle, i mitici Krampus Primör saranno presenti per festeggiare il Carnevale e regalare un pomeriggio di puro divertimento. Una giornata indimenticabile, tra risate, musica e bevande per tutti, Passo Rolle, Chalet la Baita, dalle ore 13.

Paganella Carnival Fest - Chalet Forst: maschere, sci e divertimento sulle Dolomiti, il 14 febbraio dalle ore 13.

Paganella Carnival Fest - Chalet Forst, sabato 14 febbraio dalle ore 14, Dj Set per festeggiare il Carnevale insieme sulle piste da sci. Durante le settimane di Carnevale, sulla Paganella l’inverno si colora di festa: torna il Paganella Carnival Fest: giornate sugli sci che profumano di allegria, musica dal vivo e dj set nei rifugi della skiarea. Tra una discesa e l’altra, ogni rifugio si trasforma in un piccolo mondo di Carnevale: decorazioni a tema, sorrisi, musica e tanta voglia di stare insieme. Un consiglio? Non dimenticare la maschera: scegli il costume preferito, aggiungi un tocco di colore alle piste e vivi un Carnevale diverso dal solito. I team dei rifugi ti aspettano mascherati, pronti a condividere una giornata di puro divertimento.

Carnevale dei Ragazzi di Volano, il 14 febbraio, dalle 13.30.

Unici in Vallagarina e tra i più grandi del Trentino, Carnevale dei Ragazzi di Volano. Sta per tornare il celebre Carnevale dei Ragazzi di Volano, giunto alla sua 67a edizione. Tra la tradizionale maccheronata degli alpini, il contest delle mascherine e la famosa sfilata dei carri allegorici, ce n’è per tutti i gusti. Programma: sabato 14 febbraio ore 13.30, inizio sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Carnevale a Volano, sabato 14 febbraio.

Dalle ore 13.30, sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Carnevale a Brustolotti, sabato 14 febbraio.

Maccheronata a cura di Comitato Maccheroni.

Carnevale a Santa Margherita, sabato 14 febbraio.

Maccheronata a cura di Associazione Carnevale S. Margherita.

Carnevale a Castellano, sabato 14 febbraio.

Bigoi con le sardele o al ragù.

Carnevale a Isera, sabato 14 febbraio.

Pasta al ragù.

Carnevale a Matilori, sabato 14 febbraio.

Bigoi con le sarde o al ragù e brodo.

Carnevale a Marco, sabato 14 febbraio.

Pasta al ragù.

Carnevale in Rotaliana Königsberg Mezzocorona. Sfilate in maschera, carri e attività a tema, il 7 e il 15 febbraio.

Mezzocorona: il Carnevale è una tradizione che viene portata avanti con entusiasmo: ogni anno, tra carri allegorici, maschere colorate e giochi, si scende in strada per vivere insieme questo momento speciale.

Domenica 8 febbraio, San Michele all'Adige. Giovedì 12 febbraio, Zobia Grassa – Lavis. Sabato 14 febbraio a Roverè della Luna e a Nave San Rocco. Domenica 15 febbraio, Carnevale dei Ragazzi – Mezzocorona, a Faedo e Zambana. Martedì 17 febbraio, Gran Carnevale di Mezzolombardo.

Carnevale “Pievarazo”, Piazza del Mercato, Pieve Tesino, 15 febbraio, dalle 10.30 in poi, (in caso di maltempo nella palestra comunale).

Carnevale “Pievarazo”, ore 10.30 apertura festa con stand gastronomico: pastasciutta, crostoli e bevande varie. Maschere di carnevale, trucca bimbi, lotteria, musica, divertimento. Pomeriggio in musica, concorso a premi per le migliori maschere di carnevale. La partecipazione alla manifestazione è gratuita e aperta a tutti.

Sagra di San Valentino, Piazza Maggiore, Scurelle, il 15 febbraio a partire dalle ore 12.

Sagra di San Valentino: ore 11, inizio festa, ore 12, Gnocolada (anche gnocchi senza glutine), pomeriggio in musica, vaso della fortuna, giochi vari, intrattenimento per bambini.

Il Gran Carnevale Tiarnese, Molina di Ledro, il 14 e 15 febbraio.

La Pro Loco di Tiarno di Sopra ed il Comitato Carnevale di Tiarno di Sopra organizzano la 52a edizione del Gran Carnevale Tiarnese.

Carnevale a Serravalle, domenica 15 febbraio.

Maccheronata a cura di Comitato Maccheroni Serravalle.

Carnevale a Sant'Anna di Vallarsa, domenica 15 febbraio.

Dalle ore 11, bigoli con le sardelle, sfilata delle mascherine, spettacolo per bambini e merenda a seguire.

Carnevale a Moscheri, domenica 15 febbraio.

Crauti, mortadela e pasta al ragù (anche per celiaci).

Carnevale a Calliano, domenica 15 febbraio.

Pasta al ragù.

Carnevale a Crosano, domenica 15 febbraio.

Pasta al ragù.

Carnevalandalo - Festeggiamo insieme il Martedì Grasso ad Andalo, il 17 febbraio.

Sfilata di fine carnevale con la partecipazione di tutti i gruppi mascherati e carri. Arrivo e festa finale al palacongressi con musica, maschere, grandi gonfiabili, truccabimbi, palloncini e tanto altro per un pomeriggio all’insegna del divertimento. Esibizione sul palco di vari gruppi mascherati che faranno divertire con coreografie e balli.

Bigolada del Martedì Grasso, piazza Municipio a Strigno, il 17 febbraio, dalle ore 12.

Bigolada del Martedì Grasso, tradizionale festa di carnevale in Piazza Municipio a Strigno, a partire dalle ore 12. Con musica, stand enogastronomico, mascherine e carri, ricca lotteria.

Gran Carnevale di Nago a Piazzola e Sbigolada, il 17 febbraio.

Distribuzione gratuita di spaghetti al ragù, musica, intrattenimento e concorso mascherine. Torbole sul Garda – Nago. Il Gran Carnevale di Nago è organizzato dal Comitato Carnevale Nago, presieduto dal signor Rosà Illuminato, con il patrocinio del Comune di Nago-Torbole. Il Carnevale di Nago ha quasi raggiunto i 100 anni da quando per la prima volta un gruppo di volontari iniziò la distribuzione di pochi chili di pasta ai bambini più piccoli fino ad arrivare ai giorni nostri con la distribuzione di quasi 5 quintali di spaghetti conditi con il ragù.

Carnevale Ladino, Canazei, fino al 17 febbraio.

Tra commedie ladine, sfilate, feste di piazza e appuntamenti sulla neve, le maschere della Val di Fassa riportano in scena lo spirito più allegro del Carnevale dolomitico. Alle pendici della Marmolada, queste usanze rivivono grazie al "Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa", il gruppo che custodisce e porta in scena le maschere storiche di Alba e Penìa. Il Carnevale si è aperto ufficialmente il 17 gennaio, in occasione di Sant'Antonio Abate: “se deslea carnascèr”. Il 20 gennaio, per San Sebastiano, la festa si è spostata a Penìa e da lì ha preso il via un calendario di eventi che accompagna tutta la valle fino al Martedì Grasso. Sfilate, carri allegorici, feste di piazza, balli in maschera, fiaccolate e momenti sulla neve trasformano i paesi in un grande palcoscenico. Proprio a Penìa, nelle ex scuole elementari, tornano le attesissime "mascherèdes": rappresentazioni teatrali in lingua ladina, dove personaggi e storie di un tempo si intrecciano con l'ironia più tipica del Carnevale fassano. Per le strade compaiono le figure simbolo: Lachè, Bufon e Marascons, con abiti vivaci e le inconfondibili "faceres", maschere lignee intagliate con cura dagli artigiani locali. E tra una risata e l'altra, non mancano i profumi della tradizione: grostoi, fortaes e grafons, dolci tipici che fanno parte della festa tanto quanto le maschere.

Carnevale Asburgico a Madonna di Campiglio, dal 15 al 20 febbraio.

Durante la settimana di carnevale, Madonna di Campiglio rivive l'atmosfera dei fasti della corte asburgica con la Principessa Sissi e l’Imperatore Franz Joseph.

Gran Carnevale Valle dei Laghi Vezzano, dal 25 gennaio al 22 febbraio.

Musica, cibo ed intrattenimento per trascorrere il carnevale in compagnia, per il Gran Carnevale Valle dei Laghi. Torna il Gran Carnevale Valle dei Laghi, organizzato dal Consorzio Turistico Vallelaghi: un ricco programma di appuntamenti pensati per grandi e piccini, tra musica, buon cibo e tante occasioni per condividere la magia del Carnevale in compagnia. Un calendario unico nel suo genere che anima borghi e frazioni della valle – da Vezzano a Calavino, da Lasino a Padergnone, fino a Cavedine, Terlago ed alle loro comunità – con feste diffuse e momenti di autentica convivialità.