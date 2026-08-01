FOLGARIA. Gravissimo incidente stradale questa mattina, sabato 1 agosto, lungo la strada della Fricca, all'altezza di Carbonare di Folgaria. Poco prima delle 9 un motociclista di vent'anni ha perso il controllo della moto, andando a schiantarsi violentemente contro il muretto che costeggia la carreggiata.

Il giovane era in testa a un gruppo di motociclisti trentini che stava salendo verso l'altopiano di Folgaria quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada.

Immediato l'intervento dei soccorritori, con l'elicottero sanitario che ha raggiunto il luogo dell'incidente. Dopo essere stato stabilizzato, il ventenne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Il ragazzo è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, ma ha riportato traumi molto seri ed è stato ricoverato in condizioni molto gravi. (foto di repertorio)