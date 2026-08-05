BOLZANO. Cerimonia solenne questa mattina al Comando della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, dove i neo promossi Lorenzo Natale e Calogero Luca Pacino hanno prestato il giuramento individuale davanti al comandante della Legione, il generale di brigata Stefano Paolucci.

Il giuramento si è svolto nella Sala di Rappresentanza della caserma, alla presenza di una rappresentanza di ufficiali, ispettori e sovrintendenti del comando legionale, oltre a una delegazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Bolzano.

I due neo marescialli, che già prestavano servizio in Trentino prima della frequenza dell'8° corso superiore di qualificazione, saranno ora destinati alle Stazioni dei Carabinieri di Trento e Avio, dove ricopriranno le nuove funzioni derivanti dalla promozione.

Il giuramento, già prestato al momento dell'arruolamento, è stato rinnovato in forma individuale davanti alla Bandiera e al comandante del Corpo. Un momento simbolico che sancisce la rinnovata promessa di fedeltà alla Repubblica e l'impegno ad adempiere con disciplina e onore ai doveri del nuovo grado.