TRENTO. Cambio al vertice del Reparto Operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Trento. Dopo sei anni alla guida della struttura, il tenente colonnello Michele Capurso lascia l’incarico e passa il testimone al pari grado Antonino Zangla, proveniente dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.

Per Capurso si chiude così un lungo periodo alla guida di uno dei settori operativi centrali dell’Arma sul territorio trentino, segnato da un’intensa attività e da diversi risultati sul fronte operativo. L’ufficiale assumerà ora un nuovo incarico a Venezia, dove sarà chiamato a guidare il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Si tratta di una struttura specializzata dell’Arma con competenza su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. Il reparto svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, oltre a occuparsi del contrasto al lavoro irregolare, al caporalato e alle violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

A Trento, invece, sarà Antonino Zangla a raccogliere il testimone e a proseguire il lavoro del Reparto Operativo del Comando provinciale, in un avvicendamento che segna una nuova fase per la struttura investigativa e operativa dell’Arma in provincia.