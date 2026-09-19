TRENTO. «Un modello di governo fallimentare». È durissimo l’attacco dei consiglieri provinciali del Pd Paolo Zanella e Francesca Parolari dopo il confronto di ieri, venerdì 18 settembre, tra la Giunta provinciale e i sindacati della sanità. Un incontro nel quale il presidente Maurizio Fugatti ha riconosciuto la presenza di criticità nei sistemi informatici, annunciando un confronto con Asuit sulle questioni sollevate, mentre le organizzazioni sindacali hanno parlato di un «tavolo senza risposte» e annunciato nuove iniziative di protesta.

Secondo Zanella e Parolari, Fugatti e l’assessore alla Salute Mario Tonina starebbero «scaricando le responsabilità» senza mettere in discussione la governance dell’Azienda sanitaria. I due consiglieri puntano il dito soprattutto contro i problemi dei sistemi informatici, sostenendo che le difficoltà abbiano ripercussioni sul lavoro degli operatori e sulla sicurezza delle cure. Al tavolo di venerdì il tema dell’informatica è stato quello maggiormente discusso, insieme alla prevenzione delle aggressioni al personale e alle condizioni di lavoro.

Il Pd rivolge quindi la propria solidarietà a medici, infermieri, personale sanitario e tecnico, ai quali attribuisce il merito di mantenere in piedi il sistema nonostante le difficoltà denunciate. Zanella e Parolari parlano di una «totale carenza di visione, organizzazione, programmazione e ascolto» e chiedono che alle ammissioni sulle criticità seguano decisioni concrete. Una posizione che si inserisce nel duro confronto aperto con le organizzazioni sindacali, che a loro volta hanno contestato l'assenza di risposte concrete su diversi punti sollevati.

La richiesta politica dei due consiglieri è netta: un cambio di passo ai vertici, fino alla restituzione del mandato da parte dei responsabili politici e dirigenziali. Zanella e Parolari chiedono inoltre un piano per affrontare le difficoltà e trattenere i professionisti della sanità. La Provincia, dal canto suo, ha ribadito che le scelte di Asuit sull'informatica puntano a costruire un sistema digitale più efficiente e ha assicurato che le criticità emerse saranno analizzate insieme all'Azienda.