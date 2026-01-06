TRENTO. La manutenzione di canne fumarie, stufe e impianti a biomassa continua a rappresentare una criticità in Trentino, con rischi concreti per abitazioni e persone. Nelle ultime ore i vigili del fuoco volontari sono intervenuti una decina di volte. In tutti i casi gli interventi tempestivi hanno evitato conseguenze gravi.



Il numero di allerte riporta l’attenzione sulla necessità di pulizie annuali accurate, anche in caso di utilizzo saltuario degli impianti. Fondamentale inoltre verificare, soprattutto con la neve, che i camini non siano ostruiti: un tiraggio bloccato può causare accumuli di monossido di carbonio estremamente pericolosi.



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