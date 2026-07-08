BOLZANO. Guidava una bisarca carica di automobili nuove con un tasso alcolemico superiore a 2,2 grammi per litro, oltre quattro volte il limite previsto per un automobilista e ben al di sopra dello 0,0 imposto ai conducenti professionali. Per questo un camionista 43enne dell'Est Europa è stato denunciato dalla Polizia stradale di Bressanone.

L'intervento è avvenuto lungo l'A22 del Brennero, dove gli agenti hanno notato il Tir fermo su una piazzola di sosta d'emergenza nel tratto compreso tra i caselli di Chiusa/Val Gardena e Bressanone.

Gli operatori hanno invitato il conducente a spostare il mezzo nella vicina area di servizio Plose per effettuare i controlli in sicurezza. Durante il breve tragitto, però, la sua condotta di guida ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di sottoporlo all'alcoltest.

L'etilometro ha confermato i sospetti, rilevando un tasso alcolemico superiore a 2,2 grammi per litro. Per il conducente è così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro immediato della patente.

In base al Codice della strada, per un tasso alcolemico di questo livello è prevista una pena che va da 8 a 16 mesi di arresto, un'ammenda compresa tra 2.000 e 8.000 euro e la sospensione della patente da 4 a 8 anni. Per i conducenti professionali, inoltre, il limite di alcol consentito alla guida è pari a zero.