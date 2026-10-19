BOLOGNA. Un autotrasportatore di 57 anni, di origine serba e residente in Italia, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, all’interno della cabina del suo camion, parcheggiato davanti alla centrale del latte Granarolo, in via Cadriano a Bologna.

L’allarme è scattato quando il camionista non si è presentato allo stabilimento. Il personale ha contattato l’azienda di trasporti del Trentino-Alto Adige per la quale lavorava, che attraverso il Gps ha verificato la presenza del mezzo davanti alla struttura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione Bologna Corticella. Dai primi accertamenti non si esclude che il 57enne possa essere stato colpito da un malore improvviso. Restano da chiarire le cause del decesso.