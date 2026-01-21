ROMA. È stato consegnato oggi l’encomio della Camera dei Deputati a Elisa Zendri, campionessa mondiale e punto di riferimento della Nazionale FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). A consegnarlo la deputata trentina Vanessa Cattoi, che ha definito l’atto “un onore” e un segno concreto di stima per un percorso sportivo e umano di eccellenza.



Nel corso della cerimonia è stato ricordato il brillante bottino conquistato ai Virtus World Athletics Championships: oro nel triathlon e nel salto in lungo, argento nei 100 metri e nei 200 metri. Risultati che hanno consacrato Elisa Zendricome Campionessa del Mondo, frutto di talento, determinazione e spirito di sacrificio, con prestazioni di alto livello sul palcoscenico internazionale.



La giornata ha assunto un valore simbolico ulteriore per l’atleta, ricevuta anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un passaggio che rafforza il messaggio di inclusione e il ruolo educativo dello sport, capace di trasmettere fiducia, orgoglio e speranza alle nuove generazioni.



Nel suo intervento, Vanessa Cattoi ha sottolineato come i successi di Elisa Zendri onorino il Paese, il Trentino e la Comunità alense, indicando nell’esempio dell’atleta una guida per i giovani. L’augurio finale è rivolto ai prossimi impegni internazionali del 2026, con l’auspicio di nuove soddisfazioni sportive e umane.