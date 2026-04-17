TRENTO. La Giunta provinciale ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026/2027, su proposta dell’assessora all’istruzione Francesca Gerosa. Per le scuole del primo e secondo ciclo e per le istituzioni formative le lezioni inizieranno giovedì 10 settembre 2026 e si concluderanno martedì 8 giugno 2027. Tempistiche diverse invece per le scuole dell’infanzia: quelle a calendario ordinario partiranno giovedì 3 settembre 2026 e termineranno venerdì 30 luglio 2027, con servizio attivo per 11 mesi, subordinato alla conferma delle famiglie per l’ultimo mese.

La data del 10 settembre rappresenta un riferimento vincolante per tutte le istituzioni scolastiche e formative, con alcune eccezioni legate ai percorsi professionalizzanti e ai corsi quadriennali del secondo ciclo, per i quali l’avvio può essere definito diversamente previo accordo con la struttura provinciale competente. La fine delle lezioni è fissata all’8 giugno 2027.

Definiti anche i periodi di sospensione dell’attività didattica:

• tutti i sabati e le domeniche;

• lunedì 2 novembre 2026 (Ponte di Ognissanti)

• lunedì 7 dicembre 2026 e martedì 8 dicembre 2026 (Ponte dell’Immacolata);

• da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 (Vacanze di Natale);

• da lunedì 8 febbraio 2027 a martedì 9 febbraio 2027 (Vacanze di Carnevale);

• da giovedì 25 marzo 2027 a mercoledì 31 marzo 2027 (Vacanze di Pasqua);

• da giovedì 29 aprile 2027 a venerdì 30 aprile 2027 (sabato 1° maggio Festa dei lavoratori);

• mercoledì 2 giugno 2027 (Festa della Repubblica).

Il calendario delle sospensioni si applica anche alla formazione professionale, con possibili deroghe motivate per attività di tirocinio.

Per le scuole dell’infanzia sono previste articolazioni diverse: quelle a calendario turistico inizieranno lunedì 5 ottobre 2026 e termineranno martedì 31 agosto 2027, mentre quelle a calendario speciale partiranno giovedì 17 settembre 2026 per concludersi venerdì 13 agosto 2027. Anche in questo caso sono fissati i periodi di sospensione, che comprendono sabati e domeniche, festività nazionali e principali pause didattiche. È inoltre riconosciuta come giornata festiva la ricorrenza del santo patrono del luogo in cui ha sede la scuola.

Nel calendario trovano spazio anche le indicazioni relative al rispetto delle festività religiose delle diverse confessioni, che le istituzioni scolastiche sono chiamate a garantire su richiesta delle famiglie o degli studenti maggiorenni. Il servizio di trasporto scolastico sarà assicurato per tutta la durata dell’anno: per le scuole dell’infanzia per l’intero periodo di apertura, mentre per le altre istituzioni dal 10 settembre 2026 all’8 giugno 2027.

“Con questo provvedimento – ha commentato l’assessora Francesca Gerosa – definiamo un quadro chiaro e uniforme per l’organizzazione dell’anno scolastico, garantendo al tempo stesso flessibilità per rispondere alle specificità dei diversi percorsi formativi e alle esigenze delle famiglie e degli studenti”.