CALDONAZZO. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 novembre, in via Brenta a Caldonazzo. Il giovane, che non è in pericolo di vita, è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure necessarie.

Il sedicenne stava superando con il motorino una fila di auto incolonnate quando una vettura ha iniziato una svolta a sinistra, finendo per centrarlo.

Il giovane, che era alla guida senza patente, ha riportato alcune fratture ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Caldonazzo, i sanitari e gli agenti della Polizia locale Alta Valsugana.