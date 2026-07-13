TRENTO. Il caldo continua a dominare il Trentino, con temperature che restano ben al di sopra delle medie del periodo. Secondo le previsioni di Giacomo Poletti, anche l'inizio della settimana sarà caratterizzato da giornate molto soleggiate e valori elevati, con punte di 34-35 gradi nei fondovalle e uno zero termico stabile attorno ai 4.300 metri.

I dati della giornata di domenica confermano l'anomalia: a Cavalese sono stati registrati 13,6 gradi di minima e 31 gradi di massima, contro una media storica di 10,7 e 24,4 gradi. Le minime sono risultate superiori di circa 3 gradi, mentre le massime hanno superato la norma di oltre 6 gradi.

Per oggi, lunedì 13 luglio, è previsto ancora sole e caldo intenso. Dal tardo pomeriggio potrebbero però svilupparsi alcuni temporali, soprattutto tra Val di Sole, Pejo, Rabbi, Val di Fiemme, Val di Fassa e Lagorai. Molto più bassa, invece, la probabilità di fenomeni nelle aree meridionali della provincia: su Trento sono attesi pochi o nessun rovescio, mentre su Rovereto i temporali potrebbero non arrivare affatto.



Anche martedì lo scenario dovrebbe rimanere pressoché invariato, con una mattinata stabile e molto calda seguita da un aumento dell'instabilità nel pomeriggio, ancora una volta concentrata soprattutto sul nord del Trentino.

Per mercoledì sono previste ancora condizioni estive, con prevalenza di sole e temperature elevate. Tra la serata e la notte verso giovedì potrebbe transitare un debole impulso in quota, capace di favorire qualche pioggia o breve rovescio, con accumuli generalmente contenuti e molto irregolari, compresi tra 0 e 10 millimetri.

La tendenza per la seconda parte della settimana resta quella di un caldo persistente, con temperature ancora superiori alla media di 2-4 gradi. Tra giovedì 16 e sabato 18 luglio è comunque atteso un lieve calo termico, mentre sul fronte delle precipitazioni non si intravedono vere perturbazioni organizzate: eventuali piogge saranno legate esclusivamente allo sviluppo di temporali pomeridiani, da valutare giorno per giorno.