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TRENTO. L'ondata di caldo provocata dall'anticiclone africano non si attenua e nei prossimi giorni investirà il Trentino con temperature ancora più elevate. Dopo i 35 gradi registrati ieri, tra il fine settimana e lunedì si potranno raggiungere i 38-39 gradi, con punte fino a 40 in caso di föhn da nord.
Il caldo estremo rappresenta un rischio per la salute. Francesco Pizzo, direttore dell'Unità operativa Igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria, invita a evitare l'esposizione nelle ore più calde, a bere molta acqua e a limitare gli sforzi fisici per prevenire i colpi di calore.
Intanto i sindacati chiedono ordinanze vincolanti per sospendere le attività lavorative più pesanti tra le 12.30 e le 16 per chi opera all'aperto o è esposto direttamente al sole.
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