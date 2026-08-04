TRENTO. Il Trentino affronta oggi (martedì 4 agosto) un'altra giornata di caldo eccezionale, dopo i valori record registrati lunedì. L'aria rimane relativamente secca, una caratteristica che rende le temperature più sopportabili rispetto alle ondate afose e favorisce un raffreddamento notturno grazie anche alle notti ormai più lunghe rispetto al solstizio.

I dati delle ultime 24 ore confermano la portata dell'evento. Rovereto ha raggiunto 39 gradi, Trento Roncafort 37,8 gradi e Levico 37,6 gradi, mentre in molte località si sono registrati valori tra i più elevati degli ultimi vent'anni. Clamoroso anche il dato di Vienna, dove i termometri hanno toccato 40,1 gradi, nuovo record assoluto per la capitale austriaca.

Per la giornata di oggi sia MeteoTrentino sia il meteorologo Giacomo Poletti prevedono una situazione stabile. Il bollettino provinciale parla di cielo soleggiato e molto caldo, con temperature massime prossime o superiori ai 35 gradi nei fondovalle e soltanto isolati rovesci o temporali nel tardo pomeriggio, più probabili in montagna. Per Trento la previsione è di 20 gradi di minima e 37 di massima.

Anche mercoledì 5 agosto il caldo resterà intenso. Secondo MeteoTrentino sarà una "calda giornata estiva", con sole prevalente e sviluppo di rovesci o temporali isolati o sparsi nelle ore pomeridiane. Per il capoluogo sono previsti 21 gradi di minima e 36 di massima.

Su questo punto le indicazioni di Poletti coincidono sostanzialmente con quelle del servizio meteorologico provinciale. L'analista ritiene infatti che mercoledì sarà la giornata più calda della settimana, con sole quasi incontrastato e fenomeni limitati alle aree montane.

Le due fonti concordano anche sull'arrivo del cambiamento. MeteoTrentino evidenzia che fino alle ore centrali di giovedì l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile, mentre dal pomeriggio la pressione inizierà a diminuire, aprendo una fase più instabile e meno calda. Per giovedì sono previsti ancora sole e temperature elevate, ma con un aumento della probabilità di rovesci e temporali nel pomeriggio.

Secondo Poletti, il vero cambio di passo arriverà però venerdì 7 agosto, quando una perturbazione in arrivo da ovest porterà temporali diffusi, localmente anche intensi, facendo scendere le massime a Trento nella fascia compresa tra 30 e 33 gradi, dopo diversi giorni con valori prossimi ai 40.

Anche il bollettino di MeteoTrentino indica per venerdì una giornata instabile con rovesci e temporali diffusi e temperature massime in diminuzione. Sabato il tempo resterà variabile con rovesci e temporali sparsi.

Le prospettive, dunque, sono quelle di una graduale attenuazione dell'ondata di calore. Secondo Poletti il refrigerio sarà probabilmente temporaneo: nella prossima settimana le temperature torneranno a salire, ma senza raggiungere gli estremi registrati in questi giorni.