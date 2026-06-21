TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha emesso un’allerta gialla per il caldo valida dalle 10 di domani, mercoledì 24 giugno, fino alle 24 di martedì 30 giugno su tutto il territorio provinciale. Le previsioni indicano temperature massime prossime ai 35 gradi fino a giovedì, con un ulteriore aumento tra venerdì 26 e martedì 30 giugno quando i valori potrebbero raggiungere i 38 gradi.



Secondo le indicazioni diffuse dagli esperti, nelle ore pomeridiane e serali sarà inoltre possibile lo sviluppo di temporali localmente intensi, soprattutto nelle aree vicine ai rilievi. L’attenzione resta però concentrata principalmente sugli effetti delle elevate temperature sulla salute della popolazione.



Le valutazioni effettuate dalla Protezione civile evidenziano il rischio di sintomi legati a disidratazione e colpi di calore. Tra i segnali da non sottovalutare figurano disorientamento, stato confusionale, nausea, vomito, sonnolenza, intolleranza alla luce, abbassamento della pressione arteriosa e secchezza della pelle e della lingua. Particolare attenzione è richiesta per anziani, persone fragili e soggetti con patologie croniche.



Le autorità raccomandano di bere molta acqua durante la giornata, anche in assenza di sete, consumare pasti leggeri e ricchi di liquidi, limitare l’attività fisica nelle ore più calde, evitare bruschi sbalzi di temperatura causati dai condizionatori, fare docce frequenti e indossare abiti leggeri e chiari realizzati con fibre naturali. Le indicazioni sono contenute nel Piano caldo dedicato ad anziani e persone vulnerabili e nelle linee guida provinciali approvate dalla Giunta il 19 giugno scorso.