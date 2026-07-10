TRENTO. Un fine settimana diviso in due: prima l'instabilità con temporali pomeridiani, poi il ritorno del sole e del caldo. È questa la tendenza delineata dal bollettino di Meteotrentino per i prossimi giorni.

Oggi, venerdì 10 luglio, la mattinata sarà in prevalenza soleggiata, ma nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Le temperature saranno in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, con massime fino a 32 gradi a Trento.

Anche sabato il tempo resterà variabile. Il cielo sarà solo parzialmente soleggiato e, soprattutto tra pomeriggio e sera, saranno molto probabili rovesci e temporali sparsi. Le temperature subiranno un'ulteriore lieve flessione, con massime intorno ai 30 gradi nel fondovalle.

Da domenica cambia lo scenario. L'alta pressione tornerà a rafforzarsi grazie all'arrivo di correnti di origine africana: il sole sarà prevalente, mentre i temporali si limiteranno a qualche episodio isolato sulle montagne nelle ore più calde. A Trento sono attese massime di circa 32 gradi.

La tendenza proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Lunedì e martedì saranno in gran parte soleggiati, con qualche addensamento pomeridiano e la possibilità di brevi rovesci o temporali soprattutto sui rilievi. Le temperature torneranno a salire, con punte fino a 34 gradi e uno zero termico in progressivo rialzo, segno del ritorno di condizioni pienamente estive.