TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha dichiarato l’allerta ordinaria gialla per temperature elevate su tutto il territorio provinciale. L’avviso vale dalle 17 di oggi, domenica 9 agosto, e resterà in vigore fino alla mezzanotte di domenica 16 agosto.

Fino a Ferragosto e oltre sono previste temperature molto elevate, con valori massimi che nei fondovalle più bassi potranno superare localmente i 35-37 gradi. Al caldo si aggiunge il rischio di temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Secondo la Protezione civile, potranno svilupparsi fenomeni locali quasi stazionari, capaci di provocare in aree ristrette precipitazioni abbondanti in poco tempo, grandine di medie dimensioni, forti raffiche di vento e frequenti fulminazioni.

Particolare attenzione viene riservata agli effetti delle temperature elevate sulla salute, soprattutto per anziani e persone fragili.

La Provincia invita a uscire nelle ore più fresche, bere molta acqua anche senza avvertire sete, consumare pasti leggeri, ridurre l’attività fisica nelle ore più calde e utilizzare abiti leggeri e chiari. Viene inoltre raccomandato di prestare particolare assistenza alle persone maggiormente a rischio.

I servizi provinciali sono chiamati a intensificare il monitoraggio, mentre i sindaci e i Vigili del fuoco volontari dovranno garantire l’attuazione dei piani comunali di protezione civile e intervenire in caso di necessità. Per le emergenze resta attivo il numero unico 112.