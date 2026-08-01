TRENTO. Prosegue il clima estivo in Trentino, ma il caldo sarà accompagnato da una crescente instabilità. Oggi e domani sono previste temperature elevate, con valori massimi prossimi o localmente superiori ai 35 gradi nei fondovalle più bassi, seppur in lieve calo rispetto a ieri.

Dal pomeriggio, e in particolare tra la sera e la notte, sono attesi temporali che potranno risultare quasi stazionari o muoversi lentamente verso nord-est. Proprio la loro scarsa velocità di spostamento aumenta il rischio di precipitazioni intense concentrate in aree ristrette.

I fenomeni potranno essere localmente molto intensi, con piogge abbondanti in poco tempo, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e grandine di medie dimensioni.

La Protezione civile invita a prestare attenzione soprattutto durante le attività all'aperto e nelle zone più esposte al rischio di allagamenti improvvisi o di violenti colpi di vento.