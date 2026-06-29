TRENTO. L'ondata di caldo che sta interessando anche il Trentino e l'Alto Adige proseguirà ancora per le prossime 48 ore, con condizioni di tempo in prevalenza stabile al mattino e temperature ben oltre la media del periodo. La fase più intensa sarà quella di lunedì, quando nelle valli dell'Adige le massime potranno raggiungere 36-38 gradi, accompagnate da un clima afoso e da minime notturne elevate, comprese tra 23 e 24 gradi.

Nel pomeriggio e in serata di lunedì lo sviluppo di nubi cumuliformi favorirà la formazione di rovesci e temporali, inizialmente sui rilievi e poi con possibili sconfinamenti nelle valli, in particolare tra Valsugana, Fiemme e Fassa. I fenomeni saranno localmente di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento, ma resteranno in gran parte isolati e non interesseranno tutto il territorio.

Anche martedì 30 giugno il mattino sarà prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio torneranno a svilupparsi isolati rovesci e temporali a partire dalle zone montuose, mentre le temperature inizieranno a diminuire leggermente, con massime comprese tra 32 e 34 gradi. Il clima resterà comunque pienamente estivo e ancora piuttosto caldo.

La vera svolta è attesa mercoledì 1° luglio, quando il cedimento dell'alta pressione consentirà l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da aria più fresca in discesa da nord. Dopo una mattinata ancora in parte asciutta, il peggioramento entrerà nel vivo tra pomeriggio e sera con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, in estensione da nord-ovest verso sud-est. Sarà questo il passaggio che segnerà la fine dell'ondata di caldo, favorendo un deciso ricambio d'aria e un calo delle temperature, che rimarranno comunque su valori tipicamente estivi.

Da giovedì 2 luglio il tempo tornerà stabile grazie all'afflusso di correnti settentrionali. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, l'aria decisamente più secca e le temperature si riporteranno su valori vicini alla media stagionale, con locali episodi di föhn nelle valli e una sensibile attenuazione dell'afa.

Le condizioni di bel tempo proseguiranno anche venerdì 3 luglio e durante il successivo fine settimana, con giornate prevalentemente soleggiate, soltanto qualche modesto addensamento pomeridiano in montagna e temperature gradevoli, leggermente superiori alla norma ma senza il caldo opprimente registrato negli ultimi giorni.