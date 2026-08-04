TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha emesso un'allerta ordinaria (gialla) per temperature elevate valida su tutto il territorio provinciale dalle 14 di oggi, martedì 4 agosto, fino alle 24 di giovedì 6 agosto.

Secondo il bollettino, fino alle ore centrali di giovedì sono previste temperature molto elevate, con valori che nei fondovalle più bassi potranno raggiungere localmente 35-37 gradi. Nel pomeriggio e in serata potranno inoltre svilupparsi temporali locali, quasi stazionari, che su aree ristrette potranno provocare precipitazioni abbondanti in poco tempo. La probabilità di fenomeni intensi è destinata ad aumentare dal pomeriggio di giovedì, quando inizierà il calo delle temperature.

La Protezione civile avverte che il perdurare del caldo può determinare un aumento delle criticità legate a disidratazionee colpi di calore, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Tra i sintomi segnalati figurano disorientamento, nausea, vomito, sonnolenza, abbassamento della pressione e secchezza della pelle e della lingua.

Le autorità raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, bere frequentemente acqua, consumare pasti leggeri, limitare l'attività fisica nelle ore centrali della giornata, utilizzare abiti leggeri e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili. I servizi provinciali hanno intensificato il monitoraggio dell'evoluzione della situazione, mentre i sindaci sono invitati ad attivare, se necessario, le misure previste dai piani comunali di protezione civile.