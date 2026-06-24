TRENTO. Il Trentino si prepara ad affrontare diversi giorni di caldo intenso sotto l'influenza di una vasta area di alta pressione di origine africana che continuerà a interessare il territorio almeno fino all'inizio della prossima settimana. Secondo le previsioni di Meteotrentino, il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, ma non mancherà il rischio di temporali pomeridiani e serali, soprattutto nelle zone montane.

Per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno, sono attese condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con temperature elevate a tutte le quote. Nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi temporali di calore sulle montagne, destinati successivamente a spostarsi verso sud-ovest. I venti saranno moderati da nord-est in quota, mentre nelle vallate soffieranno brezze moderate.

Giovedì il quadro meteorologico cambierà poco. La giornata sarà ancora caratterizzata da sole e caldo, con la possibilità di qualche rovescio o temporale pomeridiano nelle aree montane. Le temperature rimarranno elevate e il clima risulterà particolarmente caldo nelle ore centrali della giornata.

Tra venerdì e sabato è previsto un ulteriore aumento delle temperature. Entrambe le giornate saranno molto soleggiate e stabili, con valori termici in crescita rispetto ai giorni precedenti. L'anticiclone africano raggiungerà la sua massima intensità nel fine settimana.

Domenica, secondo gli esperti di Meteotrentino, dovrebbe registrarsi il picco del caldo. Il sole sarà protagonista per l'intera giornata e le temperature potrebbero raggiungere i valori più elevati dell'attuale ondata di calore. Resta comunque possibile la formazione di isolati temporali di calore nelle aree montane durante le ore più calde.

La Protezione civile provinciale ha già emesso un'allerta gialla per il caldo fino al 30 giugno. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.