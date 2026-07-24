TRENTO. Dopo un fine settimana che vedrà spazio anche per qualche temporale, sul Trentino potrebbe arrivare una delle ondate di calore più intense dell'estate. Secondo le previsioni di Giacomo Poletti tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio inizierà una fase di caldo molto intenso destinata a protrarsi almeno fino al 7-8 agosto.

I modelli attuali ipotizzano per Trento numerose giornate con temperature comprese tra 35 e 39 gradi, valori che, se confermati, porterebbero a condizioni di forte disagio soprattutto nelle aree urbane. La tendenza, comunque, dovrà essere verificata nei prossimi aggiornamenti previsionali.

Nel frattempo il tempo resterà in prevalenza stabile. Sabato 25 luglio sarà una giornata soleggiata, con qualche velatura di passaggio e temperature massime attorno ai 32 gradi nel capoluogo. Lo zero termico salirà fino a circa 4.200-4.300 metri.

Domenica 26 luglio il tempo sarà inizialmente più nuvoloso. Nel pomeriggio è previsto un peggioramento con temporali in sviluppo sulle zone montane e successivo transito, tra le 16 e le 19, da nord-ovest verso il sud-est della provincia. Le precipitazioni saranno distribuite in modo irregolare, con accumuli più consistenti in quota e più modesti nelle vallate. La neve potrà comparire soltanto sulle cime oltre i 3.300-3.400 metri.

Tra lunedì 27 e martedì 28 luglio tornerà il sole con temperature estive ma ancora relativamente contenute, mentre mercoledì 29 luglio non si esclude un nuovo aumento della nuvolosità con qualche pioggia pomeridiana sui rilievi.

Da giovedì 30 luglio, invece, le proiezioni indicano il ritorno del bel tempo accompagnato da un deciso aumento delle temperature, con una possibile ondata di calore che potrebbe interessare il Trentino per oltre una settimana.