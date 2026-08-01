TRENTO. Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Bondone, dove un'escursionista di 63 anni, originaria di Trento, si è infortunata a una gamba mentre percorreva il sentiero 636 in discesa da Cima Verde verso le Viote del Bondone.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13 al Numero Unico per le Emergenze 112. La Centrale Unica di Emergenza ha attivato la Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che ha inviato sul posto sei operatori, fra cui due sanitari.

Per raggiungere la donna, che si trovava a circa 1.800 metri di quota, i soccorritori hanno affrontato un avvicinamento a piedi con un dislivello di circa 350 metri.

Dopo aver prestato le prime cure, l'escursionista è stata immobilizzata e trasportata con una barella portantina fino al punto in cui attendeva l'ambulanza, che l'ha presa in carico per il successivo trasferimento.