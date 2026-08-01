PERGINE. È scivolato da un costone, cadendo per una novantina di metri dall'alto prima di finire a terra, sul greto del torrente. Lì dove, ieri mattina, è stato ritrovato ormai senza vita, accanto al corso d'acqua in una caldissima giornata di fine luglio. A perdere la vita, mentre stava facendo una passeggiata sopra la forra del Fersina, a pochi metri dal forte di Civezzano, è stato Paolo Ciresa, giardiniere in pensione di 69 anni, residente a Pergine Valsugana.

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