TRENTO. Non solo il progetto del bypass non verrà rivisto, ma i lavori al cantiere nord ripartiranno a breve, al massimo entro la fine di maggio. Il Comune di Trento interviene in replica all'annuncio dei giorni scorsi dei comitati No Tav, secondo i quali l'intervento sarebbe stato «sospeso» per rivedere il progetto.



Il dirigente comunale Giuliano Franzoi parla solo di «affinamenti esecutivi» in atto, mentre per il sindaco del capoluogo, Franco Ianeselli, per il cantiere allo scalo Filzi «l'inizio dei lavori è previsto a fine maggio». I Comuni dell'Alta Vallagarina bocciano il tracciato previsto e chiedono di presentare un'alternativa: «Le ipotesi attuali mettono a rischio le riserve idriche, in un territorio che ha già molte infrastrutture».



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