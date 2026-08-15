LATZFONS. Un incendio ha distrutto il fienile del maso Roathof nella serata di venerdì 14 agosto. L’allarme è scattato poco dopo le 21.30, quando le fiamme erano già alte e visibili nella zona.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco volontari. Al loro arrivo il fienile era ormai completamente avvolto dal fuoco.



I soccorritori hanno concentrato gli sforzi sulla protezione della casa colonica, evitando che le fiamme si propagassero. Le operazioni di spegnimento sono proseguite a lungo.