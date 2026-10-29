BOLZANO. La battaglia contro i blocchi al traffico pesante imposti dall’Austria al Brennero si avvicina a un passaggio decisivo. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che dovrebbe arrivare a breve la sentenza sulla controversia avviata dall’Italia contro Vienna per le limitazioni alla circolazione dei camion lungo uno dei principali corridoi commerciali europei.

Intervenendo oggi, giovedì 29 ottobre, agli Stati generali della logistica del Nord-Ovest a Genova, il vicepresidente del Consiglio ha criticato duramente le politiche adottate dalle autorità tirolesi, accusandole di utilizzare le ragioni ambientali per penalizzare il trasporto merci italiano.

«Il tunnel di base del Brennero al 96% di avanzamento scavi ci permetterà di bypassare i capricci degli amici austriaci che ogni tanto chiudono il valico nel nome della qualità dell’aria in Tirolo creando decine di chilometri di coda fino a Verona», ha dichiarato Salvini.

Il ministro ha contestato anche le motivazioni ambientali utilizzate per giustificare le restrizioni. «Non intuiscono che la qualità dell’aria non si ferma al confine, la CO2 non si ferma in Italia, ma arriva anche in Tirolo», ha aggiunto, sostenendo che le limitazioni finiscono per provocare lunghe code sul versante italiano del valico.

Al centro della controversia c’è il ricorso presentato dall’Italia contro l’Austria, una decisione che Salvini ha rivendicato come un’iniziativa senza precedenti nei rapporti tra i due Paesi all’interno dell’Unione Europea.

«Contro i blocchi al traffico al Brennero per la prima volta abbiamo fatto causa a un Paese dell’Unione Europea», ha ricordato il ministro, annunciando che la sentenza dovrebbe arrivare a breve.

La posizione del Governo italiano resta fortemente critica nei confronti delle restrizioni imposte dal Tirolo, considerate un ostacolo al principio europeo della libera circolazione delle persone e delle merci.

«Se esiste il diritto alla libera circolazione di persone e merci, non si capisce perché qualcuno usa le tematiche ambientali per fare concorrenza sleale agli altri Paesi, perché di questo si tratta», ha affermato Salvini.

Il ministro ha infine richiamato l’importanza strategica del tunnel di base del Brennero, i cui scavi, secondo i dati da lui citati, hanno raggiunto il 96% di avanzamento. L’infrastruttura ferroviaria rappresenta uno dei principali progetti europei per il potenziamento dei collegamenti tra Italia e Austria e per il trasferimento di una parte del traffico merci dalla strada alla rotaia.

Per Salvini, il completamento dell’opera contribuirà a superare le criticità che da anni caratterizzano il transito attraverso il valico, mentre resta aperto il confronto giudiziario con Vienna sulle limitazioni attualmente applicate ai mezzi pesanti.