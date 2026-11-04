BRENNERO. Le restrizioni al traffico pesante imposte dall’Austria lungo il corridoio del Brennero costano alle imprese italiane circa 370 milioni di euro all’anno, ai quali si aggiungono altri 174 milioni per gli effetti dei lavori di manutenzione sul ponte Lueg. Complessivamente, un impatto economico stimato in 544 milioni di euro annui. È uno dei dati più significativi dello studio sulla resilienza dei valichi alpini, commissionato da Unioncamere a Uniontrasporti e presentato mercoledì 4 novembre 2026 alla Camera dei Deputati.

L’indagine evidenzia quanto sia strategico il sistema dei collegamenti transalpini per l’economia nazionale. Ogni anno attraverso le Alpi transitano su strada e ferrovia circa 200 milioni di tonnellate di merci. Nel 2025 gli scambi commerciali italiani con i Paesi dell’Unione europea hanno raggiunto i 665 miliardi di euro, salendo a 750 miliardi considerando anche Regno Unito e Svizzera. Le crisi dei collegamenti alpini possono provocare danni economici fino a 1,5 miliardi di euro all’anno, comprendendo anche i costi sociali e ambientali.

Il Brennero rappresenta uno dei punti più delicati della rete. Le limitazioni imposte dall’Austria sono oggetto di un contenzioso davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che potrebbe pronunciarsi entro la fine del 2026. Nelle conclusioni presentate il 16 luglio 2026, l’avvocato generale ha giudicato contrari al diritto europeo tre dei quattro provvedimenti contestati dall’Italia: il divieto di transito notturno, quello settoriale e quello invernale. Le conclusioni non sono vincolanti per i giudici europei.

Lo studio mette inoltre in evidenza un progressivo spostamento verso est dei flussi commerciali transalpini. Oggi i collegamenti tra Italia e Austria rappresentano oltre il 50% del traffico complessivo, mentre la quota delle relazioni tra Italia e Francia è scesa al 26%, rispetto al 48% registrato nel periodo 1985-1991. Parallelamente, negli ultimi quarant’anni la quota ferroviaria è diminuita dal 48% al 32%, a fronte di una crescita molto più sostenuta del trasporto su strada.

Per valutare la capacità della rete di affrontare nuove emergenze, Uniontrasporti ha simulato quattro scenari di crisi con un orizzonte temporale fino al 2040, considerando anche gli effetti delle infrastrutture in costruzione, tra cui la galleria ferroviaria di base del Brennero e la nuova linea Torino-Lione. L’obiettivo è misurare le conseguenze di eventuali interruzioni contemporanee di più collegamenti e individuare soluzioni alternative per garantire la continuità degli scambi.

Il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha sottolineato che ogni rallentamento dei collegamenti transalpini si traduce in maggiori costi, ritardi nelle consegne e perdita di affidabilità delle catene di approvvigionamento. A risentirne maggiormente sono le piccole e medie imprese, che hanno minori possibilità di diversificare fornitori, magazzini e itinerari logistici.

Tra le proposte dello studio figurano l’individuazione preventiva di percorsi alternativi, un protocollo di coordinamento tra i Paesi confinanti e la realizzazione di un sistema digitale europeo per gestire i flussi merci e le emergenze. Uniontrasporti chiede inoltre che i valichi alpini vengano riconosciuti come infrastrutture economiche strategiche europee, prevedendo valutazioni preventive dei danni economici in occasione delle grandi limitazioni programmate.

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Uniontrasporti Ivo Blandina, il direttore Antonello Fontanili e l’amministratore delegato di BBT SE Umberto Lebruto. Il messaggio dello studio è che la tenuta dei collegamenti alpini non riguarda soltanto la mobilità, ma la competitività dell’intero sistema produttivo italiano e il funzionamento del mercato unico europeo.