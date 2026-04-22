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TRENTO. Soccorsi in azione nella mattinata di oggi, mercoledì 22 aprile, pochi minuti prima delle 8, sull’Altopiano di Pinè, dove un grave incidente ha coinvolto un mezzo pesante.
Un uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, in codice rosso (foto d’archivio).
L’allerta è partita poco dopo le 8 in località Pittoi, nei pressi di Regnana, lungo la strada del passo Redebus.
La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime indicazioni il mezzo avrebbe investito un boscaiolo durante una manovra in retromarcia. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati anche con attrezzature idrauliche, insieme alle forze dell’ordine e al personale sanitario.
Il ferito, un uomo di 35 anni, è stato stabilizzato sul posto e successivamente elitrasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.