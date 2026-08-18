TRENTO. Un servizio semplice e facilmente accessibile che aiuti le famiglie trentine a orientarsi tra pompe di calore, fotovoltaico, riqualificazione degli edifici e incentivi. A chiederlo è la consigliera provinciale del Pd Michela Calzà, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta sul sistema di assistenza oggi disponibile.

Secondo Calzà, la transizione energetica impone ai cittadini scelte sempre più complesse. Non esiste infatti una soluzione adatta a tutte le abitazioni: occorre considerare isolamento, impianti esistenti, consumi, clima, costi e tempi di rientro dell’investimento. A complicare ulteriormente il quadro ci sono i diversi incentivi energetici, dalle detrazioni fiscali al Conto Termico, fino ai contributi provinciali e alle misure per autoconsumo e comunità energetiche.

La consigliera ricorda che Aprie, l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia, mette già a disposizione informazioni, guide e contatti attraverso il portale Infoenergia e offre supporto anche sul fronte delle comunità energetiche rinnovabili. Provincia e Agenzia partecipano inoltre al progetto Renoss per la realizzazione di sportelli unici territoriali.

Per Michela Calzà, però, la documentazione online non è sufficiente se il cittadino non riesce a individuare rapidamente un interlocutore in grado di fornire un primo orientamento neutrale. L'obiettivo non sarebbe sostituire tecnici e professionisti, ma aiutare le famiglie a capire quali interventi approfondire e quali agevolazioni possono essere utilizzate.

Da qui la proposta di creare una rete provinciale di sportelli energetici, coinvolgendo Aprie, Comuni, Consorzi Bim e Gestore dei servizi energetici, con punti di accesso anche nelle zone montane e periferiche. Le comunità energetiche potrebbero contribuire volontariamente alla prima informazione, senza assumere responsabilità tecniche o amministrative.

Nell’interrogazione Calzà chiede infine alla Giunta quali servizi personalizzati siano già disponibili, se intenda potenziarli e quali iniziative voglia adottare per rendere più rapido e comprensibile l’accesso agli incentivi energetici, privilegiando informazioni sintetiche e costantemente aggiornate.