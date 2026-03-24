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TRENTO. Gli esercenti in possesso dei requisiti fissati dalla Giunta provinciale possono da alcuni giorni presentare domanda di accreditamento per essere inseriti nell’elenco dei negozi dove sarà possibile utilizzare la Carta argento Trentino.
Si tratta dello strumento di sostegno al reddito per l’acquisto di beni di prima necessità, introdotto dalla Provincia su proposta del vicepresidente Achille Spinelli e destinato ai cittadini con più di 65 anni che, all’inizio di gennaio, risultavano già beneficiari della quota A dell’Assegno unico provinciale.
La carta prevede una dotazione complessiva di 3.600 euro da spendere presso esercizi convenzionati, tra cui supermercati, minimarket, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie, oltre ad altre attività con almeno una sede operativa in provincia di Trento.
«Con l’apertura delle adesioni per gli esercizi commerciali diamo concretezza a una misura che mette al centro i cittadini più fragili della nostra comunità», ha dichiarato Spinelli.