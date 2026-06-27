BOLZANO. Ieri sera, 26 giugno, l'arginale di Bolzano è stata teatro di un incidente surreale. Intorno alle 21.30 un uomo a bordo di uno scooter si sarebbe fermato per rimuovere alcuni oggetti lanciati sulla strada, pare dal vicino accampamento abusivo, che si trovavano in una posizione pericolosa per il passaggio dei veicoli. In quel momento è sopraggiunta un'auto che lo ha travolto.

Lo scooterista è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca e, dai primi accertamenti, non avrebbe riportato ferite gravi. Vicino a lui c'erano pentole, uno scolapasta e perfino un box frigo, finiti sulla carreggiata.