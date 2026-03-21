TRENTO. La Polizia di Stato ha denunciato 36 manifestanti per i fatti accaduti il 3 ottobre 2025 alla stazione ferroviaria di Trento, quando un gruppo di attivisti, in seguito a un corteo autorizzato, ha occupato i binari interrompendo la circolazione ferroviaria e quella degli autobus.

L'incidente ha avuto luogo durante una fase critica del conflitto israelo-palestinese, che ha portato a numerose manifestazioni in Italia sotto lo slogan "blocchiamo tutto". A Trento, il gruppo di manifestanti ha improvvisato un corteo che si è diretto verso la stazione ferroviaria, approfittando dei cantieri in corso attorno all'infrastruttura per accedere ai binari. L'occupazione ha causato ritardi superiori a un'ora e la cancellazione di alcuni treni, oltre a paralizzare la circolazione degli autobus.

A seguito di un'indagine, la Polizia ha identificato e denunciato i responsabili del blocco, con ulteriori denunce per l'uso di caschi al fine di ostacolare l'identificazione e per uno di loro, anche il porto di armi. Sono in corso valutazioni per possibili misure di prevenzione.