TRENTO. «La sanità trentina non può permettersi di aspettare Godot». I sindacati tornano all'attacco dopo la mobilitazione del primo settembre contro i continui problemi informatici che, denunciano, da mesi creano difficoltà al pronto soccorso e ai servizi sanitari provinciali. E ora minacciano forme di protesta più incisive se dalla Provincia non arriveranno risposte concrete.

Anaao Assomed, Fp Cgil Trentino, Cimo-Fesmed ricordano di aver già indicato una serie di problemi che, a loro giudizio, vanno ben oltre i guasti ai sistemi informatici: una governance debole, la mancanza di una strategia per gestire l'invecchiamento del personale, il sottorganico cronico con il conseguente rischio di burnout e l'esternalizzazione della gestione informatica, che secondo le organizzazioni ridurrebbe la capacità dell'Azienda sanitaria di intervenire direttamente nelle emergenze.

Dal primo settembre, sostengono le sigle, non sarebbero arrivati passi avanti. «Abbiamo aspettato che quei temi venissero calendarizzati, discussi, affrontati con la serietà che meritano. Non è arrivato nulla», affermano i sindacati, che contestano le dichiarazioni dell'assessore alla Salute e lamentano la mancata convocazione di un tavolo di confronto.

Il nuovo affondo riguarda direttamente la Giunta provinciale. Secondo le organizzazioni sindacali, la sanità non può «restare ostaggio di alchimie politiche legate alla tenuta della giunta provinciale». A pagarne le conseguenze, sostengono, sarebbero sia gli operatori costretti a lavorare in condizioni di carenza di personale, sia i cittadini alle prese con disservizi e interruzioni nei percorsi di cura.

Per questo i sindacati chiedono ora un confronto diretto con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, ritenendo insufficiente una nuova interlocuzione con il solo assessore competente. «Una vertenza che investe la tenuta dell'intero sistema sanitario provinciale non può essere delegata: se ne assuma la responsabilità chi guida la Provincia».

La tensione è quindi destinata a salire. «Siamo ormai al teatro dell'assurdo», scrivono le organizzazioni, annunciando di essere pronte a intensificare la mobilitazione «con forme di protesta più incisive» per ottenere le risposte richieste. In gioco, concludono, ci sono la tenuta della sanità pubblica trentina, la salute dei cittadini e le condizioni di lavoro del personale.