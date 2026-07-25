TRENTO. Proseguono i lavori di messa in sicurezza della Ss45 bis al bivio di Terlago. Per consentire una delle fasi più delicate dell'intervento sarà necessaria la chiusura temporanea della Strada provinciale 18 nel tratto in corrispondenza della progressiva chilometrica 0+300.

Il divieto di transito sarà in vigore nelle giornate di 3, 4, 5 e 6 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 16. Il provvedimento è stato disposto per garantire la sicurezza durante le lavorazioni, che prevedono lo scavo del versante roccioso mediante fresatura con l'impiego di un macchinario dotato di un braccio operativo di grandi dimensioni. Per l'ingombro dei mezzi e la complessità delle operazioni sarà necessario occupare l'intera carreggiata.

Durante la chiusura saranno realizzate le opere necessarie alla predisposizione dell'imposta dei setti di muratura che sosterranno l'ampliamento della piattaforma stradale della Ss45 bis. Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale per l'avanzamento del cantiere.

L'intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell'intersezione tra la Ss45 bis e la Sp18, uno snodo strategico per i collegamenti tra Trento e la Valle dei Laghi. Il progetto prevede l'adeguamento della piattaforma stradale, la rettifica del tracciato per migliorare la visibilità, la realizzazione di corsie dedicate alle svolte e la sistemazione del primo tratto della strada provinciale, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e rendere più fluida la circolazione.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Trentino Trasporti potrà introdurre modifiche temporanee alle corse nelle fasce orarie interessate dalla chiusura, qualora l'andamento dei lavori lo rendesse necessario. Eventuali variazioni a percorsi e orari saranno comunicate agli utenti non appena definite.