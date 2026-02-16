TRENTO. Il bivacco nei pressi della stazione Trento Malé “si è ripresentato” nonostante le segnalazioni già inviate in passato. A denunciarlo è Uiltrasporti, che parla di un campeggio abusivo a ridosso dell’area di partenza dei treni e di una situazione che, secondo il sindacato, continua a creare problemi al personale e agli utenti.



Nel testo diffuso, Uiltrasporti riferisce di “numerose lamentele” da parte di chi lavora in stazione e di chi utilizza il servizio ferroviario. Il sindacato sostiene che le richieste precedenti non avrebbero portato a risultati concreti e chiede interventi “importanti” per eliminare la situazione.



Secondo la segnalazione, le persone presenti non si limiterebbero a fermarsi nell’area, ma contribuirebbero a condizioni di degrado, con rifiuti e bisogni fisiologici, oltre al consumo di alcolici. Il sindacato sottolinea anche l’impatto sull’immagine della città, in un periodo di forte presenza turistica legata agli eventi olimpici.



Nella parte conclusiva, Uiltrasporti chiede a Comune di Trento e forze dell’ordine di intervenire per ripristinare “civiltà e decenza” e garantire il rispetto delle regole. La segnalazione è firmata dal segretario Nicola Petrolli.