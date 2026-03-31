TRENTO. Il Consiglio direttivo del consorzio Bim Adige ha deliberato l'assegnazione dei contributi per il 2026 destinati al sostegno di iniziative promosse da associazioni ed enti del Terzo settore che operano a favore della popolazione del territorio per un totale che supera i 120.000 euro 'spalmati' su 79 progetti.

"Abbiamo restituito ai territori oltre 120.000 euro a sostegno di quel tessuto di associazioni che tanto fa e contribuisce allo sviluppo dei nostri 105 Comuni. Quello dei contributi è sicuramente un ambito storicamente importante per il Consorzio e fin dal 2022, con la revisione regolamentare, ci siamo posti l'obiettivo di migliorare tale strumento", ha commentato il presidente del Consorzio, Michele Bontempelli. La maggior parte delle richieste è provenuto per il settore culturale e ricreativo (36 domande), seguito da quello sportivo (24 domande), a testimonianza della forte necessità di sostegno delle realtà culturali, sociali e sportive del territorio.

La distribuzione dei progetti finanziati evidenzia una prevalenza nella vallata del Noce (44), seguita da quella dell'Avisio (26) e dell'Adige (9). (