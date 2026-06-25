TRENTO. L'assemblea di Isa (Istituto di sviluppo atesino) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025, chiuso con un utile netto di 11,8 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto all'anno precedente. A livello di Gruppo l'utile si attesta invece a 10,7 milioni di euro.

L'assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di 5,45 milioni di euro di dividendi ai soci, pari a 0,070 euro per azione, con un incremento del 7,7% rispetto al 2024. Il pagamento sarà effettuato a partire dal 9 luglio. Al 31 dicembre 2025 Isa deteneva 52 partecipazioni, per un valore di bilancio pari a 160,07 milioni di euro, mentre le azioni in circolazione risultano essere 77.814.613.

Nel corso della riunione sono stati rinnovati anche gli organi sociali per il triennio 2026-2028. Il nuovo Comitato esecutivo sarà composto da Giorgio Franceschi, nominato presidente, Claudio Puerari come vicepresidente, insieme a Franco Debiasi, Laura Franceschi e Ilaria Vescovi, che conclude il proprio mandato dopo otto anni alla guida della società.

Nel consiglio di amministrazione entra anche Rodolfo Guarino, cofondatore di Hippocrates Holding Spa, gruppo che opera nel settore delle farmacie con il marchio Lafarmacia, presente con circa 600 farmacie in 15 regioni italiane e un fatturato superiore a un miliardo di euro.