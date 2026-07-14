MEZZOLOMBARDO. Una settimana di emozioni, sacrifici e grandi soddisfazioni. Ai Campionati italiani Fidesm, disputati a Rimini dal 4 al 12 luglio, la BF Dance Studio di Mezzolombardo ha lasciato il segno, conquistando risultati di assoluto prestigio in una manifestazione che rappresenta il massimo livello nazionale della danza sportiva riconosciuta dal Coni.

A firmare l'impresa sono stati Gianluca Zen e Nicole De Matteis, che hanno raggiunto la finale nella categoria 19/34 A2, ottenendo il passaggio di merito nella classe A1, una delle categorie più elevate del panorama internazionale. Un traguardo che riporta il Trentino ai vertici della disciplina dopo molti anni: l’ultima a raggiungere la categoria fu proprio la loro insegnante, Barbara Failo.

La soddisfazione è stata condivisa da tutta la squadra della BF Dance Studio, che si è distinta in una competizione caratterizzata da un livello tecnico altissimo. In pista hanno gareggiato anche Leonardo Zamboni e Aurora Zamboni, Ginevra Basilico, Sharon De Matteis e Davide Dolzan, Alessandra De Zio e Luca Signorelli, Aurora Cappadonna, Elisa Aor, Alessio Brunello e Gabriele Zanolli con Elisa Vichi, ottenendo prestazioni di rilievo nelle gare di coppia e nel Latin Style.

Per la scuola di Mezzolombardo, il campionato italiano si conclude così con un risultato che vale molto più di una finale: è la conferma della crescita di un gruppo capace di competere ai massimi livelli nazionali e di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti. (nella foto, da sinistra, Nicole De Matteis, Barbara Failo e Gianluca Zen)