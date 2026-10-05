TRENTO. Uno spazio dove neogenitori e bambini possano incontrare le ostetriche, confrontarsi sui dubbi dei primi mesi e ricevere indicazioni su allattamento, alimentazione e crescita. Parte il 12 ottobre al Muse il nuovo ciclo di incontri gratuiti organizzato dalle ostetriche del Consultorio di Trento nello spazio Maxi Ooh!. L'iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini da zero a 12 mesi, con la possibilità di partecipare gratuitamente anche per fratellini e sorelline fino ai tre anni.

Gli appuntamenti, promossi nell'ambito del progetto triennale per il benessere genitoriale di Asuit e Muse, si terranno una volta al mese, sempre dalle 9 alle 11. Dopo il debutto del 12 ottobre, il calendario prevede gli incontri del 9 novembre e 14 dicembre 2026 e del 18 gennaio 2027. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l'iscrizione online entro il giovedì precedente. Per ogni appuntamento sono ammessi al massimo 25 partecipanti, bambini compresi.

Al centro degli incontri ci saranno i problemi e le domande che accompagnano la quotidianità delle nuove famiglie: co-genitorialità, allattamento, alimentazione complementare, prevenzione dei rischi, sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini e competenze educative. Spazio anche alla conciliazione tra lavoro e vita familiare e alla costruzione di relazioni positive, con l'obiettivo di aiutare i genitori a riconoscere le proprie risorse e capire quando rivolgersi ai servizi per chiedere sostegno.

Il progetto rientra nelle iniziative dedicate alla salute nei primi mille giorni di vita, dal concepimento ai primi due anni del bambino, considerati una fase particolarmente importante per lo sviluppo. La collaborazione si inserisce inoltre nel percorso delle Comunità e dei Musei amici delle bambine e dei bambini promosso da Oms e Unicef. Asuit ha ottenuto nel 2026 la ricertificazione dei servizi del percorso materno-infantile, mentre il Muse è stato il primo museo italiano a ricevere, nel 2019, il riconoscimento Unicef dedicato ai musei amici di bambini e adolescenti.