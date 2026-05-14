TRENTO. Il Trentino conferma le sue 12 spiagge Bandiere Blu, riconoscimento che viene conferito alle località che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto. Vengono dunque confermate le seguenti spiagge: Vallelaghi, Lido Terlago, Tre Faggi; Sella Giudicarie - Spiaggia Roncone; Tenno - Spiaggia Grande; Bondone - Porto Camarelle; Bedollo - Località Piazze; Baselga di Pinè - Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido; Pergine Valsugana - San Cristoforo; Tenna - Spiaggia di Tenna; Calceranica al Lago - Alle Barche/Pescatore/Riviera; Levico Terme - Spiaggia Levico e Caldonazzo - Lido/Spiaggia.

Nella fase di valutazione portata avanti dalla Commissione secondo un rigido schema procedurale, hanno dato il loro contributo diversi Enti Istituzionali, tra i quali il Ministero del Turismo; il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; l'Istituto Superiore di Sanità; la Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici; il Consiglio Nazionale delle Ricerche; università quali l'Università della Tuscia-Laboratorio di Ecologia Marina e l'Università per Stranieri di Perugia; nonché organismi privati quali i Sindacati Balneari. In totale sono 257 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati.