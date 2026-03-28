PADOVA. La squadra mobile di Padova ha arrestato cinque cittadini kosovari, di età compresa tra 26 e 45 anni, specializzati in furti notturni ai danni di supermercati in tutto il Nord Italia. Lo rende noto la Questura di Padova. Il blitz è scattato la scorsa notte a Comacchio (Ferrara), dove la banda aveva affittato un appartamento usato come base operativa, subito dopo un tentativo di furto fallito in un supermercato di Rovigo.



I cinque sono stati arrestati mentre tentavano di fuggire dall'alloggio al quarto piano attraverso una finestra che affacciava su un'impalcatura esterna. La banda agiva di notte, forzando le porte d'ingresso e scassinando le casseforti con divaricatori elettrici professionali dello stesso tipo in uso ai vigili del fuoco. Uno dei due trovati in auto era stato rubato il 4 febbraio in una caserma dei vigili del fuoco di Chienes (Bolzano). Nel bagagliaio sono stati trovati anche ricetrasmittenti, passamontagna e telefoni cellulari. Nel covo circa 2.000 euro in contanti, di cui 600 in moneta confezionata in blister da supermercato.



Le indagini erano partite dal furto del 4 marzo al supermercato Conad di via Ostiala Gallenia a Padova, dove erano stati sottratti 30.000 euro dalla cassaforte. I cinque sono stati portati alla casa circondariale di Ferrara a disposizione della Procura di Ferrara. Le indagini proseguono per fare luce su altri furti analoghi commessi nelle scorse settimane in tutto il Veneto.