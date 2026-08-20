CANAL SAN BOVO. È sfuggita per un momento al controllo dei genitori, affascinata dai cavalli che aveva attorno a sé: una bambina di sei anni si è avvicinata però troppo a uno di loro, che l'ha improvvisamente scalciata, colpendola in pieno volto. Ora la piccola si trova in rianimazione all'ospedale universitario di Padova, dove è stata affidata al personale medico e sanitario della terapia intensiva in attesa di poter essere sottoposta agli interventi necessari per ridurre la portata dei traumi che ha riportato.La piccola si trovava in vacanza in Primiero assieme alla sua famiglia, residente nel Ferrarese. Nella mattinata di ieri avevano raggiunto un maneggio in località Giaroni, a monte del parco fluviale di Canal San Bovo, verso Caoria.

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